Biden’den Çin’e: İşgal ederseniz, Tayvan’ı savunacağız

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Pekin’in tepkisini çekmesi beklenen bu açıklama, ABD yönetiminin, Tayvan’ın Çin’e karşı askeri olarak korunması açısından şu ana kadar en açık ve kesin bir şekilde dile getirilen uyarı olarak yorumlandı.

CBS televizyonuna konuşan Biden, “ABD birlikleri Çin’in üzerinde hak iddia ettiği demokratik bir şekilde yönetilen adayı savunup savunmayacakları?” yolundaki soruya, “Gerçekten daha önce eşi benzeri görülmemiş bir saldırı olursa, evet” diyerek yanıt verdi.

Televizyon kanalının, Biden’dan “Ukrayna'dan farklı olarak ABD güçlerinin, Çin‘in işgali durumunda Tayvan'ı savunacağını mı ima ediyorsunuz?” şeklinde soruyu yinelemesi üzerine ABD Başkanı, “Evet” diyerek yanıt verdi.

Beyaz Saray ise bunun ardından “ABD yönetiminin Tayvan politikasının değişip değişmediği ?” yolundaki bir soruya verdiği yanıtta, “Biden’ın Tokyo’da yaptığı açıklama da içinde olmak üzere bu yönde daha önce açıklamalar yaptığını” hatırlatarak, “Washington’un politikasının değişmediğini” vurguladı.

Tayvan Dışişleri Bakanlığı ise Biden’ın son açıklamalarından ve Beyaz Saray’ın kendilerine verilen destekle ilgili “kararlı tutumundan” dolayı ABD yönetimine teşekkür etti.

Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenine katılmak üzere İngiltere'ye gelen Biden ile yapılan bu röportajının geçen hafta kayda alındığı bildirildi. Bu arada Biden aynı röportajda ABD’nin Tayvan’ın bağımsızlığını desteklemediğini yineledi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Ağustos ayında Tayvan’a yaptığı ziyaret Pekin ve Washington arasındaki gerilimi yine tırmandırmıştı.

Çin, bunun üzerine bir anlamda “gözdağı vermek” amacıyla Tayvan etrafından şu ana kadar düzenlediği en kapsamlı askeri tatbikatı gerçekleştirmişti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping yaptığı açıklamalarda Tayvan'ı Pekin'in kontrolü altına alma vaadinde bulunurken, bu yolda askeri güç kullanımı olasılığını dışlamıyor.

Tayvan ise Çin'in egemenlik iddialarını kabul etmeyip, şiddetle karşı çıkıyor.