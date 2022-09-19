İngiltere: Rusya Ukrayna’da 55 savaş uçağı kaybetti

HABER MERKEZİ

İngiltere Savunma Bakanlığı’nın Ukrayna’daki gelişmelere ilişkin yaptığı istihbarat değerlendirmesinde, Rusya’nın son 10 gün içinde muhtemelen en az 4 dört savaş uçağı kaybettiği ve saldırının başlamasından bu yana kaybedilen toplam uçak sayısının 55’e çıktığı ifade edildi.

Bakanlığın Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Kayıpların artmasının, kısmen Rus Hava Kuvvetleri’nin, Ukrayna’nın ilerlemesinin baskısı altındaki Rus Kara Kuvvetleri’ne yakın hava desteği sağlama hareketinde daha büyük risk kabul etmesinden kaynaklandığına dair gerçekçi bir olasılık var” denildi.

Rus pilotların durumsal farkındalığının genellikle zayıf olduğu vurgulanan açıklamada, “Ön hatlar hızla hareket ettikçe bazı uçakların düşman toprakları üzerinde ve daha yoğun hava savunma bölgelerine sapmış olması gerçekçi bir olasılık” ifadelerine yer verildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'daki savaşta asker kaybının 55 bine yaklaştığını açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun son 24 saatte 170 askerini kaybettiği belirtildi.

ZELENSKIY: RUS GÜÇLERİ GÜNEY UKRAYNA NÜKLEER SANTRALİ’NE FÜZE FIRLATTI

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerin Güney Ukrayna Nükleer Santrali'ne füze fırlattığını bildirdi.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, gece yapılan saldırıda füzenin Mikolayiv bölgesindeki santralin 300 metre yakınına düştüğünü belirtti.

Santralde bazı binaların camlarının kırıldığı ve kısa süreli elektrik kesintisi yaşandığı bilgisini paylaşan Zelenskiy, Rusya'nın tüm dünya için tehdit oluşturduğunu ve geç olmadan durdurulması gerektiğini kaydetti.