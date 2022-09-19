Yaşam

53 kez evlenen erkek: Hiçbirinde mutluluğu bulamadım

Suudi Arabistan’da 53 kez evlenen bir kişi, bu evlilikleri zevk için yapmadığını, mutluluğu bulamadığı için bu kadar evlilik yaptığını söyledi.
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ortadoğu Suudi Arabistan evlilik

HABER MERKEZİ

Suudi Arabistan’da yayın yapan MBC kanalına konuşan Ebu Abdullah isimli Suudi vatandaşı, 53 kez evlendiğini belirterek, “Hiçbirini şahsi zevkim için yapmadım. Ruhsal huzur ve mutluluğa ulaşmak için evlendim ancak hiçbir zaman elde edemedim” dedi.

Birçok kez evlenmiş olmayı istemediğini söyleyen Ebu Abdullah, eşleriyle yaşadığı sorunlar nedeniyle 53 kez evlenmek zorunda kaldığını belirterek, “Her seferinde sorun yaşadım. Bu yüzden yeni bir evlilik yapmak zorunda kaldım” diye konuştu.

Bütün evliliklerinde eşlerine karşı adaletli olduğunu belirten Ebu Abdullah, “Ardı ardına yaşadığım sorunlar, eşlerimden boşanmama neden oldu. Şimdi 63 yaşındayım ve tek bir eşimle yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

Ebu Abdullah, evlendiği kadınların büyük bölümünün Suudi olduğunu, yabancı bir kadınla evlenmek istemesinin sebebinin ise Suudi eşleriyle yaşadığı sorunlardan kaynaklandığını ifade etti.

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