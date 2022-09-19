‘Dünden Bugüne Kürtler’ paneli: Milli bilinç düzeyi yükselmeli

DİYARBAKIR (K24)

Diyarbakır’da sosyolog ve yazar İsmail Beşikçi ile siyasetçi ve yazar Fuad Önen’in katılımıyla ‘Dünden Bugüne Kürtler’ paneli düzenlendi.

Kürdistan Ulusal Gençliği (CNK) tarafından düzenlenen ve moderatörlüğünü insan hakları savunucusu Mürsel Ekici’nin yaptığı panelde katılımcılar Kürt tarihinin önemli aşamalarını ele aldı.

Avrupa Birliği'ne (AB) ye 23 ülkeden daha fazla nüfusa sahip Kürtlerin tarihlerini iyi öğrenmeleri gerektiğinin altını çizen panelistler, “Kürtlerin bağımsızlık temelinde siyaset yapmaları gerektiğini” dile getirdi.

K24’e konuşan siyasetçi ve yazar Fuad Önen, Kürtlerin iki siyaset tarzına dikkat çekerek, “Kürtlerin siyaset tarzında işgalcilerin sınırlarında federasyon ve otonomi temelinde Kürt meselesini çözme isteği ve bizim de savunduğumuz Kürdistan’ın bağımsızlığı talebi var” dedi.

K24’e konuşan sosyolog ve yazar İsmail Beşikçi ise “Kürtler kendi hakları için verdiği mücadele ile Kürt ve Kürdistan üzerindeki bazı baskılara son verdi” dedi.

Beşikçi, “90 yıllardan bu yana iyi çalışmalar yapıldı. Bu çerçevede bu tür paneller toplumun ve yeni neslin tarihlerini öğrenmesi için olumludur” ifadelerini kullandı.

Kürtlerin tarihlerinden faydalanarak milli haklarını elde etmek için çaba harcaması ve dilin önemine vurgu yapılan panelin son kısmında dinleyicilerin soruları yanıtlandı.