Başkan Barzani’den Jina Emini’nin ailesine taziye telefonu
ERBİL (K24)
Başkan Mesud Barzani, Jina Emini’nin Doğu Kürdistan’ın Seqiz kentinde yaşayan ailesini telefonla arayarak başsağlığı dileğinde bulundu.
Acılı aileye sabır dileyen Başkan Barzani, adaletin yerini bulmasını istedi.
22 yaşındaki Jina Emini, Tahran’da “başörtüsünü uygun takmadığı” gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınmış, gördüğü işkence sonrası komaya girmişti. Yaşam savaşını kaybeden Jina Emini memleketinde toprağa verilirken, olay; Kürdistan, İran ve dünyada büyük yankı uyandırdı.
Doğu Kürdistan’ın birçok kentinde halk bugün genel greve gitti, esnaf kepenk açmadı.
Birçok kentte göstericiler ile İran güçleri arasında çatışmaların yaşandığı bildiriliyor.