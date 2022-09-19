İsrail, Ankara Büyükelçisi olarak Lillian’ı atadı

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İsrail Dışişleri Bakanlığı Atama Komitesi, Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Irit Lillian’ın büyükelçi olarak atanmasına karar verdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, yurt dışı temsilciliklerdeki diplomat atamalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Halen Ankara'da görev yapan Irit Lillian, İsrail'in Türkiye büyükelçiliği görevine atandı.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bu ve diğer atamaların “hükümetin onayına bağlı olduğu” vurgulandı.

Türkiye ile İsrail 17 Ağustos’ta, diplomatik ilişkilerin yeniden en üst düzeye çıkarılması ve karşılıklı büyükelçi atanması kararı almıştı.

2010'da yaşanan Mavi Marmara olayından sonra iki ülke büyükelçilerini karşılıklı çekmişti.

2016'da ilişkileri normalleştirecek adımlar atılmış ve karşılıklı büyükelçiler atanmıştı. Ancak 2018'de Türkiye, İsrail'in ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto eden Filistinlilere ateş açarak 60 kişinin ölümüne yol açması nedeniyle büyükelçisini istişareler için geri çağırmış ve İsrail'den benzer bir adım atmasını istemişti.

Büyükelçiler bir daha Tel Aviv ve Ankara'ya geri dönmediği için o tarihten bu yana iki ülkedeki en üst düzey yetkili 'de facto' olarak maslahatgüzarlar oldu.