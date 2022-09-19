Dolar 2022’nin rekorunu kırdı

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Dolar/TL kapanışa doğru 18,30 lira seviyesini aşarak yıl içi zirvesini gördü.

Dolar 18,3057 lirayla tarihi zirvesi olan 18,36 liraya bir adım daha yaklaşırken, 18,29 lirada dengeye geldi.

Euro ise aynı dakikalarda 18,32 lira düzeyinde seyrediyor.

Dolar/TL üzerindeki baskıda Fed'in bu hafta 100 baz puanlık faiz artışı yapacağı beklentileri etkili oluyor. ABD'de ağustos ayında enflasyon yüzde 8,3'e gerilemesine karşın beklentilerin üzerinde gelmişti.

Bu durum piyasalarda 100 baz puanlık faiz artışının fiyatlanmasına sebep olurken, ağırlıklı görüş halen Fed'in 75 baz puan artış yapacağı yönünde.