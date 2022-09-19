Neçirvan Barzani, İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın resepsiyonuna katıldı

LONDRA (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, İngiltere’nin başkenti Londra’da Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze törenine katılmasının ardından İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın düzenlediği resepsiyona katıldı.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze törenine katılmasının ardından İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nda düzenlenen resepsiyona katıldığı bildirildi.

İngiltere Parlamentosu’ndaki törenin ardından İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nda Kraliçe II. Elizabeth için açılan taziye defterini imzalayan Neçirvan Barzani sosyal medya hesabından yaptığı açıklamata şu ifadeleri kullandı:

“Merhum Kraliçe'ye saygılarımı sunmak için Londra'daki Westminster Abbey'de, Kraliçe II. Elizabeth için düzenlenen resmi cenaze törenine katıldım. Kraliçe, dünyanın dört bir yanındaki birçok kişiye gerçek bir ilham kaynağı oldu. Ayrıca dün gece Buckingham Sarayı'nda Kral III. Charles ile tanışmaktan ve taziyelerimi sunmaktan onur duydum.”

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Kraliçe’nin cenaze töreni katılımcılarına resepsiyon verdi.

Londra’ya gerçekleştirdiği 2 günlük ziyaretini sürdüren Kürdistan Bölgesi Başkanı, dünya liderleriyle birlikte II. Elizabeth’in cenaze töreninde yer aldı.