Akşener: Bizi Kürtlerle düşman edemeyecekler

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Gazete Duvar’da yer alan habere göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara’nın Etimesgut ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyareti sırasındaki konuşmasında "Bu bir harami düzendir" diyen İYİ Parti lideri Akşener, şu ifadeleri kullandı:

"Meral Akşener'e Etimesgut'ta ‘PKK'lı’ ama Batman'da faili meçhulcü diyorlar. Hayatlarında PKK'ya taş atmamışlar, bize hakaret edebiliyorlar. Sizi gidi yalancı kolpacılar sizi. Ama ne oluyor? Yıl 2005. Sayın Erdoğan gitti, Diyarbakır'da bir konuşma yaptı. İsmini söylesem hepinizin tanıdığı, önemli bir güney doğulu korucu başı, milletvekilliği yapmış bir ağabeyim beni aradı. 'Bacım, geldin evimde kaldın' dedi. Açılımın, çözüm sürecinin başladığı zamanlar. Öyle bir konuşma yaptı ki. 'Bana torunlarım, yeğenlerim geliyor. Diyor ki; amca, dede biz Kürt halkına ihanet mi ettik, Türkiye Cumhuriyeti devletinin yanında durduk diye.’ Siz o insanları darmaduman ettiniz, PKK'ya feda ettiniz. Siz kimsiniz de bizi suçlamak kim?"

“KÜRTLERE YANLIŞ BİR KELİME SÖYLETMEYECEĞİZ”

İYİ Partili Koray Aydın’ı işaret eden Akşener, “Şüpheniz var mı, milliyetçiliğimden şüpheniz var mı? Bu can bu bedende durdukça, bizi Kürtlerle düşman edemeyecekler. Kürtlere yanlış bir kelime söylemeyeceğiz, söyletmeyeceğiz” diyerek, şunları kaydetti:

“Onlar canları pahasına bu devletin yanında durdular. PKK'nın yanında duran elbette vatan hainidir. PKK, silahlı ayrılıkçı bir terör örgütüdür. Bu başka bir şey ama bizim Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da bir il başkanımızın ailesinden 5 şehit var. Bunu nasıl unutacağız biz? Dolayısıyla hepimize düşen bir iş var. Şuculuk-buculuk üzerinden aynı zamanda devletinin yanında durmuş gazisi olan, şehidi olan aileleri de hızara veren bu dili birlikte ortadan kaldıracağız. Hem bu harami düzeni yıkacağız hem de kolpacılığı ortadan kaldıracağız.”

İyi Parti lideri, “Hepimiz el ele vereceğiz. Çünkü seçmen velinimettir. Senin çocuğun ağlarken birilerinin ki keyif çatıyorsa o bir harami düzendir. Seçmen olarak ben bir velinimetim deyip siyasetçiyi karşında resmi tazim hale getireceksin ve helal oylarınızla, demokrasiyle sandıkta bu harami düzeni el birliği ile götüreceğiz” dedi.