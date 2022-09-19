Beyaz Saray’dan Jina Emini açıklaması

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Beyaz Saray, Tahran yönetiminin kadına yönelik şiddeti durdurması gerektiğini açıkladı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Jina Emini'nin ölümünün bir trajedi olduğu belirtildi.

Açıklamada, Emini'nin ölümü açık bir insan hakları ihlali olarak nitelendirilirken, Tahran'ın temel özgürlüklere karşı şiddeti durdurması gerektiği vurgulandı.

Öte yandan İran’ın başkenti Tahran’da 22 yaşındaki Jina Emini’nin polis tarafından gözaltına alınmasının ardından gördüğü işkence sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesiyle başlayan gösteriler devam ediyor.

Kurdpa’da yer alan habere göre, Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Divandere kentinde gösteriler şiddete dönüşürken, güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu en az 4 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi ise yaralandı.

Divandere’de yoğun güvenlik önlemmleri alınırken, onlarca gösterici tutuklandığı bildirildi.

Rojhilat’ın Saqiz kentinde de gösterilerde silah seslerinin duyulduğu belirtildi.

Protestoların Sine’de (Senendec) de devam ettiği ifade ediliyor.

Protestolarda onlarca yaralının olduğu bilidiliyor.