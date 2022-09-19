Biden: ABD’de Covid-19 sona erdi

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CBS televizyonunda yayımlanan bir programda konuşan Biden ülkesinin hala virüsü kontrol etmek için "çok iş yaptığını" söyledi.

Biden, Detroit Otomobil Fuarı sırasında yapılan röportajda "Farkındaysanız kimse maske takmıyor. Herkes de iyi görünüyor. Bence durum değişiyor" dedi.

Biden, "Hala bir sorunumuz var" dedi, ancak durumun hızla iyileştiğini vurguladı.

ABD Başkanı, ülkede pandeminin sona erdiğini kaydetti.

İstatistiklere göre ortalama 400 kişi hala Covid-19 nedeniyle hayatını kaybediyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Sekreteri de geçen hafta pandemide sonun "göründüğünü" söylemişti.

Ağustos ayında ABD'li yetkililer, Ocak 2020'den bu yana yürürlükte olan Covid-19 kaynaklı kamu sağlığı acil durumu halini 13 Ekim'e dek uzatmıştı.

Şu ana kadar bir milyondan fazla Amerikalı pandemi nedeniyle hayatını kaybetti.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre son bir haftada, günlük ortalama 400 kişi hayatını kaybetti.

Ocak 2021'de ise bir haftada 23 bin kişi hayatını kaybetmişti. ABD nüfusunun yüzde 65'i tam aşılı olarak kabul ediliyor.

ABD, geçtiğimiz günlerde Omicron varyantına karşılı aşıları onaylamış ve federal sağlık yetkilileri halka aşı olmaları çağrısında bulunmuştu.

Dünya genelinde şu ana kadar 6,5 milyon kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Ölü sayısında ABD başı çekerken, bu ülkeyi Hindistan ve Brezilya izliyor.