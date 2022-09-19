Sinema

Kürtçe filme İtalya’da ‘En İyi Film’ ödülü

Mehmet Ali Konar’ın yönetmenliğini yaptığı “Govenda Alî û Zîn” (Türkçeye “Zin ve Ali’nin Hikayesi” şeklinde çevrilmiş) filmi, İtalya’da “En İyi Film Ödülü”ne layık görüldü.
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Filmden bir sahne
Filmden bir sahne
dünya

HABER MERKEZİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan yönetmen Mehmet Ali Konar, “Govenda Alî û Zîn” filminin İtalya’da ödül aldığını söyledi.

Konar, “19. Salento Uluslararası Film Festivali’nde ‘Govenda Alî û Zîn’ En İyi Film ödülüne layık görüldü” dedi.

Söz konusu film geçtiğimiz yıl Adana'da düzenlenen 28. Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nde Yılmaz Güney Ödülü ile SİYAD Cüneyt Cebenoyan En İyi Film Ödülü’ne layık görülmüştü.

K24’e konuşan yönetmen, Kürt sinemasını dünyaya tanıtmak istediğini, son filminin Uluslararası Duhok Film Festivali’nde de gösterileceğini söylemişti:

“Yılmaz Güney hem Kürt sineması hem Türk sineması için eşsiz bir insan. Dünya sinemasında da başarılı çalışmalarıyla tanınıyor, bu yüzden çok önemli. Onun adını taşıyan bir ödülü almak gurur verici, büyük bir onur. Çok mutluyum.”

 

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