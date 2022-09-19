Guterres: Dünya hâlâ Putin ve Zelenskiy arasında doğrudan görüşme olasılığından uzak

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sputnik’e demecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında doğrudan görüşme olasılığının hala uzak olduğunu söyledi.

“BM Şartı'na, uluslararası hukuka uygun olarak barışın sağlanması için gerekli koşulların yaratılmasının önemli olacağını düşünüyorum, ancak gerçekçi düşünecek olursak bu olasılıktan hala uzağız ve iki devlet başkanı arasında doğrudan görüşme düzenlemek muhtemelen zor olacak” diyen Guterres, böyle bir görüşmeye bizzat yardım etmeye hazır olduğunu, ancak bunun iki liderin de istemesine bağlı olduğunu sözlerine ekledi.

Kiev ve Moskova arasında barış anlaşması imzalama şansının henüz çok düşük olduğuna dikkat çeken Guterres, şunları söyledi:

“Her iki tarafın da hala (hedeflerine ulaşmakta) kararlı olduğunu görüyorum. Başkan Putin'in operasyonun hedeflere ulaşılana kadar devam edeceğini açıkladığını duyduk. Ve Başkan Zelenskiy'in, ülkesinin Rus kontrolündeki tüm bölgelerini kurtarma niyetinde olduğunu duyduk. Yani iki başkanın buluşabileceği andan çok uzakta olduğumuz açıkça ortada.”