Politika

Guterres: Dünya hâlâ Putin ve Zelenskiy arasında doğrudan görüşme olasılığından uzak

BM Genel Sekreteri Guterres, Rusya lideri Putin ve Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy arasında doğrudan görüşme olasılığının hala uzak olduğunu belirtti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Antonio Guterres Volodimir Zelenskiy Vladimir Putin BM Ukrayna Rusya

HABER MERKEZİ

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sputnik’e demecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında doğrudan görüşme olasılığının hala uzak olduğunu söyledi.

“BM Şartı'na, uluslararası hukuka uygun olarak barışın sağlanması için gerekli koşulların yaratılmasının önemli olacağını düşünüyorum, ancak gerçekçi düşünecek olursak bu olasılıktan hala uzağız ve iki devlet başkanı arasında doğrudan görüşme düzenlemek muhtemelen zor olacak” diyen Guterres, böyle bir görüşmeye bizzat yardım etmeye hazır olduğunu, ancak bunun iki liderin de istemesine bağlı olduğunu sözlerine ekledi.

Kiev ve Moskova arasında barış anlaşması imzalama şansının henüz çok düşük olduğuna dikkat çeken Guterres, şunları söyledi:

“Her iki tarafın da hala (hedeflerine ulaşmakta) kararlı olduğunu görüyorum. Başkan Putin'in operasyonun hedeflere ulaşılana kadar devam edeceğini açıkladığını duyduk. Ve Başkan Zelenskiy'in, ülkesinin Rus kontrolündeki tüm bölgelerini kurtarma niyetinde olduğunu duyduk. Yani iki başkanın buluşabileceği andan çok uzakta olduğumuz açıkça ortada.”

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv