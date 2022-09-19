Kılıçdaroğlu ‘Demirtaş’ afişi önünde poz verdi

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ ziyaretinde eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’la ilgili afişin önünde poz verdi.

Twitter hesabından Demirtaş’la ilgili afişin önünde verdiği pozu paylaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bay Kemal’in şehre ziyaretini provoke etmek için, her yeri bunlarla donatmışlar. İnanın genelde hiç umursamam Saray provokasyonlarını; ancak üzücü olan şey şu ki, bu ucuz provokasyonlar yapılırken, yurttaşlarımızın kırılan kalplerinin ne olacağını kimse düşünmüyor” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman ve Malatya ziyaretlerinin ardından Elazığ'a geçti. Ancak ziyaret öncesinde Elazığ'daki birçok bilboarda Kılıçdaroğlu ve CHP'lileri hedef alan imzasız afişler asılmıştı. Kentte CHP'lilerin Kılıçdaroğlu için asmak istedikleri 'Hoşgeldiniz' pankartları ise zabıta engeliyle karşılaştı. Zabıta ekipleri birçok afişi indirdi.

Kılıçdaroğlu paylaşımlarını şöyle sürdürdü:

“Ne uğruna yapıyorsunuz bunları? Biraz daha çalmak çırpmak için. Yurttaşlarımıza hakaretler etmeye, ayrıştırmaya değer mi ey saray? Gözünüz ne zaman doyacak sizin? Üç günlük, hepimizin ancak biçare olduğu bu dünyada, bu kavga hiç mi bitmesin istiyorsunuz?

Sizinle bizim aramızda bir temel fark var. Biz vatanseveriz, siz ise oy için her bir şeyin mübah olduğunu düşünen fırsatçılar. Vatanseverler oy için ülkesinin insanını devletine küstürmez. Neyleyim o oyları? Batsın bu ayrımcılık! Batsın bu diliniz!

Biz barışacağız. Vallahi de billahi de barışacağız! İnadına can cana, yan yana olacağız. Başaracağız biz bunu. Bize nasip olacak göreceksiniz. İnadına et ile tırnak olmaya devam edeceğiz. İnadına helalleşeceğiz. İnadına hep beraber, hep beraber.”