Araştırma: Kürt seçmen kime oy verecek?

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MetroPOLL Araştırma’nın “Türkiye'nin Nabzı Mart - Ağustos Araştırmaları”nın sonucu yayımlandı.

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) oyu martta yüzde 35 olarak kaydedilirken ağustosta yüzde 51,7 oldu. Martta yüzde 20’yle başlayan Adalet ve Kalkınma Partisi’yse (AK Parti) ağustosta yüzde 10 olarak ölçüldü.

Araştırmaya göre ağustos itibariyle Kürt seçmende kararsızlar yüzde 15,6’yla ikinci olurken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yüzde 12,8’le üçüncü.

Diğer partileri seçenler yüzde 6,4 olarak kaydedilirken İYİ Parti’nin oyu yüzde 2,6.

16 İLDE KÜRT SEÇMEN ANKETİ

Öte yandan, Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, 26-30 Ağustos tarihleri arasında Diyarbakır, Mardin, Urfa, Van, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari, Ağrı, Muş̧, Bingöl, Bitlis, Adıyaman, Kars, Dersim ve Iğdır’da yaptığı anketin sonuçlarını yayımlamıştı.

1501 hanede yüz yüze gerçekleştirilen Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi anketinde 16 Kürt ilinde katılımcılara gündeme ilişkin sorular yöneltilmişti.

"Sizce Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusuna yüzde 71,6 oranında "Ekonomik kriz/İşsizlik" yanıtı verildi. Kürt Sorunu yüzde 9,3 ile ikinci sırada olurken eğitim sistemi de yüzde 3 ile en çok belirtilen sorun.

“Bu Pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna ise verilen cevaplarda, son seçimlerdeki oy tercihlerine göre, 16 ilde AK Parti ve MHP'nin eridiği, muhalefetin ise yükselişte olduğu ortaya çıktı.

Ankete göre HDP'nin oy oranı yüzde 3,2'lik bir artış göstererek yüzde 36,4'ten yüzde 39,6'ya yükseldi.

2018 seçimlerinde en yüksek oyu alan ikinci parti olan AK Parti'nin oy oranı, yüzde 9,1'lik bir düşüş yaşayarak yüzde 25,5'ten 16,4'e düştü.

Ankete göre CHP'nin oy oranı, son seçime göre yüzde 6,5ten yüzde 12,3'e yükseldi.

İYİ Parti, oy oranını yüzde 2'den yüzde 4,4'e yükseltti.

MHP'nin oy oranı ise yüzde 3,7'den yüzde 2,6'ya geriledi.

Ankette cumhurbaşkanlığı adayları da soruldu. Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında aday olabilecek isimlerin oy oranları da araştırıldı. Erdoğan'ın aday olması durumunda karşısındaki adayların oy oranları şöyle oldu:

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 39,4 / Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 20,3 / Oy Kullanmayacağım: Yüzde 23,4 / Kararsızım: Yüzde 16,9

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 45 / Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 20,5 / Oy Kullanmayacağım: Yüzde 21,5 / Kararsızım: Yüzde 12,8

Mansur Yavaş: Yüzde 28,1 / Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 20,2 / Oy Kullanmayacağım: Yüzde 30,7 / Kararsızım: Yüzde 21

Meral Akşener: Yüzde 24,4 / Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 20,3 / Oy Kullanmayacağım: Yüzde 33,3 / Kararsızım: Yüzde 22