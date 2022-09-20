Politika

Elon Musk’tan İran talebi

SpaceX'in kurucusu Elon Musk, şirketinin ülkedeki insanlara internet hizmeti sunabilmesi için İran'a yönelik ABD yaptırımlarından muaf tutulmaya çalışacağını söyledi.
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Elon Musk (Foto: AFP)
Elon Musk (Foto: AFP)
ABD Elon Musk Starlink İran

HABER MERKEZİ

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Starlink uydu sisteminin İran'daki insanlara internet sağlayıp sağlayamayacağını soran bir Twitter kullanıcısına yanıt verdi.

Musk, "Starlink bu konuda İran yaptırımlarından muafiyet isteyecek" dedi.

İran yönetimi, halkın internete erişimi konusunda engelleyici uygulamalarda bulunuyor.

ABD'li multimilyarder, daha önce de bir paylaşımında Starlink'in Antarktika dahil tüm kıtalarda aktif olduğunu söylemişti.

Elon Musk, şirketin 18 Eylül Pazar günü 54 Starlink uydusunu daha yörüngeye fırlattığını açıklamıştı.

SpaceX'in uzaya gönderdiği uydu sayısı 3 bini geçmiş durumda. Şirket dünyanın herhangi bir yerinde 5G standardına karşılık gelen saniyede 1 gigabit trafik hızıyla internet erişimi sağlamayı vaat ediyor.

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