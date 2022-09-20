İsveç'ten Türkiye’yle müzakere açıklaması

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Kistersson, Türkiye ve NATO görüşmeleri hakkında İsveç devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu.

NATO üyeliğinin İsveç için önemli olduğunu söyleyen Kistersson, Türkiye ile NATO müzakerelerine devam edildiğini belirtti.

Görüşmeleri başmüzakereci sıfatıyla eski Başbakan Magdalena Anderssons'un sekreteri Oscar Stenström'ün sürdüreceğini kaydetti.

28 Haziran'da Türkiye, Finlandiya ve İsveç Madrid Zirvesi'nde Üçlü Muhtıra imzalanmış, bu çerçevede kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısı 26 Ağustos'ta Finlandiya'da gerçekleştirilmişti.