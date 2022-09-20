Muhalefet partileri: Kürt oylarını almak için cesaret lazım

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Türkiye’de gelecek yıl yapılması planlanan seçim için partiler hazırlıklara başladı. Muhalefet partileri iktidarı, Kürt oylarının belirleyeceğine işaret ediyor.

CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Partisi ve Gelecek Partisi’nin oluşturduğu 6’lı masanın şimdiye kadar Kürt meselesine değinmediği biliniyor.

6’lı masanın gündeminde sadece seçim güvenliği ve parlamenter sisteme geri dönüşün olduğu ifade ediliyor.

K24’e konuşan DEVA Partisi Diyarbakır İl Başkanı Cihan Ülsen, Kürt meselesinin çözümüyle ilgili en net konuşan kendi partileri olduğunu savunarak şunları söyledi:

“29 siyasi parti içinde Kürt sorununun çözümüne ilişkin programı olan ve en net konuşan parti DEVA Partisi’dir. DEVA Partisi, anadilde eğitimi hakkını ve vatandaşlık tanımının değiştirilmesini savunuyor. Biz, Kürdistan bölgesinde farklı, Türkiye’nin batı kentlerinde farklı konuşmuyoruz. Pozisyonumuz aynıdır ve nettir.”

Millet İttifakı bileşenlerinden Saadet Partisi yetkilileri ise, geçmişte Kürt meselesinin çözümüme ilişkin cesaret gösterdiklerini, şimdi de aynı cesarete sahip olduklarını ve risk alabileceklerini söylüyor.

K24’e değerlendirmelerde bulunan Saadet Partisi Diyarbakır İl Başkanı Abdrurahman Ergin, Kürtlerin haklarının asla seçim pazarlığı konusu yapılamayacağını vurgulayarak, “Bence doğal haklar seçim pazarlığı olmamalı, bu hakların karşılığında hiçbir şey talep edilmemelidir” dedi.

Geçmiş yıllarda Saadet Partisi’nin Kürt meselesini gündeme getirdiğini ifade eden Ergin, “Kimsenin Kürt ve Kürdistan demeye cesaret edemediği yıllarda Kürt sorununun çözümünü konuştuk, ardından liderimiz Sayın Necmeddin Erbakan bunu gündeme getirdi. Şimdi de aynı cesareti göstermeye hazırız” şeklinde konuştu.