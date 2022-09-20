Politika

Türkiye İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır’da 3 PKK’li öldürüldü

Diyarbakır'ın Dicle ilçesi Görese Dağı kırsalında düzenlenen operasyonda 3 PKK’linin hayatını kaybettiği bildirildi.
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kürdistan Diyarbakır PKK

HABER MERKEZİ

Türkiye İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Eren Abluka-34" operasyonu kapsamında, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Dicle ilçesi Görese Dağı kırsalında 20 Eylül 2022 günü, istihbarata dayalı, hava destekli bir operasyon düzenlendiği belirtildi.

3 PKK’linin hayatını kaybettiği açıklanan operasyonda, bazı silahların da ele geçirildiği kaydedildi.

Bölgede operasyonlara devam edildiği açıklandı.

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