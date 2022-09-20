Politika

AB’den Jina Emini açıklaması: Kabul edilemez

Avrupa Birliği, İran’ın başkenti Tahran’da Jina Emini’nin polis tarafından gözaltına alınmasının ardından gördüğü işkence sonucu yaşamını yitirmesini kınadı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Avrupa Birliği Jina Emini ölüm kınama

HABER MEKEZİ

Avrupa Birliği (AB) tarafından yapılan açıklamada, “Jina Emini’nin ölümü kabul edilemez, olayı kınıyoruz” denildi.

Sorumluların yargılanması gerektiği vurgulanan açıklamada “İran’ın yetkilileri halkın ve gözaltına alınanların haklarının korunması gerektiğini bilmeli” ifadelerine yer verildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada olayın acilen soruşturulması gerektiğini vurguladı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Jina Emini’nin polis tarafından gözaltına alınması ve ardından gördüğü işkence sonucu yaşamını yitirmesinden şok olduk. Fransa Emini’nin gözaltına alınmasını da ölümüne sebep olan şiddeti de kınıyor.”

Öte yandan Jina Emini’nin yaşamını yitirmesiyle başlayan gösteriler devam ediyor.

Kurdpa’da yer alan habere göre, Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Diwandere kentinde gösteriler şiddete dönüşürken, güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu en az 4 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi ise yaralandı.

Diwandere’de yoğun güvenlik önlemleri alınırken, onlarca gösterici tutuklandığı bildirildi.

Rojhilat’ın Seqiz kentinde de gösterilerde silah seslerinin duyulduğu belirtildi.

Protestoların Sine’de de devam ettiği ifade ediliyor.

Protestolarda onlarca yaralının olduğu bildiriliyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv