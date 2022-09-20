Politika

Tahir Elçi Davası | Mahkeme Davutoğlu’nu dinleme kararından vazgeçti

Tahir Elçi’nin öldürülmesiyle ilgili davada dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun tanık olarak dinlenmesi kararını alan mahkeme, kararından vazgeçti.
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Tahir Elçi
Tahir Elçi
kürdistan Tahir Elçi Ahmet Davutoğlu

DİYARBAKIR (K24)

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 28 Kasım 2015’te Dört Ayaklı Minare önünde açıklama yaptığı sırada öldürülen dönemin Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi davasına bakan Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun tanık olarak dinlenmesi kararından vazgeçti.

Kararı Twitter hesabından duyurun Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, "Diyarbakır C. Başsavcılığının talebi üzeri Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi Tahir Elçi davasında duruşma tarihini beklemeden usule aykırı bir şekilde Ahmet Davutoğlu’nun tanık olarak dinlenmesi kararından oy çokluğuyla vazgeçmiştir. Adalet er ya da geç yerini bulacaktır…" ifadelerini kullandı.

Elçi'nin ölümüne yol açan kurşunun hangi silahtan çıktığı ve kim tarafından ateşlenmiş olabileceğine dair rapor hazırlayan İngiltere merkezli Forensic Architecture kuruluşu, Elçi'nin üç polisten birinin silahından çıkan kurşunla öldürüldüğünü, cinayet kurşununun üç polisten birinin silahından ateşlendiğini tespit etmişti.

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