Politika

Anayasa Mahkemesi’nden HDP kararı

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatma davasıyla ilgili reddi hakim talebini reddetti ve ek delil dosyası için 30 gün ek süre verdi.
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türkiye HDP Anayasa Mahkemesi

HABER MERKEZİ

HDP'ye yönelik kapatma davasında süreç devam ediyor.

Kapatma davası kapsamında Anayasa Mahkemesi, HDP'nin taleplerini görüştü. 

Esas hakkındaki savunmasını Nisan ayında veren HDP, Temmuz ayında da ek delilleri Anayasa Mahkemesi'ne sundu.

Mahkemeden bazı talepleri de oldu HDP, delil olarak gösterilen soruşturma ve fezlekelere itiraz etmiş özellikle Semra Güzel hakkındaki yargılamanın devam ettiğini belirterek davanın reddini talep etmişti.

Ayrıca, yine iki CD içinde hem Anayasa Mahkemesi hem de HDP'ye gönderilen 281 Kürtçe ses kaydının çözümü için de ek süre istendi.

HDP savunmasında mahkeme üyesi İrfan Fidan'a yönelik reddi hakim talebinde bulunmuştu.

Yüksek Mahkeme, partinin reddi hakim talebini reddetti. Ek deliller ile ilgili savunma için partiye ek süre verdi.

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