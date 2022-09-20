Rusya Luhansk’taki tam kontrolünü kaybetti: Putin’in planı zorlaştı

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Luhansk Valisi Serhiy Haidai, yaptığı çıklamada Bilohorivka adlı köyün Ukrayna silahlı kuvvetlerinin "tam kontrolü" altında olduğunu söyledi.

Haidai, “Adım adım, santimetre santimetre, tüm topraklarımızı işgalcilerden kurtaracağız" diye konuştu.

Rus kuvvetleri son iki buçuk aydır Luhansk eyaletinin tamamını işgal etmişti. Uzun ve yıpratıcı bir savaşın ardından Ukrayna kuvvetleri, Temmuz ayında Severodonetsk ve Lysychansk şehirlerinden çekilmeye karar vermişti.

Son 12 gün içinde, kuzeydoğudaki Ukrayna birlikleri, Kharkiv bölgesinde 300'den fazla yerleşim yerini kurtararak ve Rus birliklerini kaçmaya zorlayarak bir karşı saldırı başlattı. Geri kazanılan alan Rusya sınırına kadar uzanıyor.

RUSYA'NIN DONBAS'I ELE GEÇİRME PLANI ZORLAŞTI

Diğer taraftan, Ukrayna’nın son zaferinin ardından Kremlin'in Donetsk ve Luhansk bölgelerini de içeren Donbas'ın tamamının kontrolünü ele geçirme olasılığı çok az görünüyor.

Mart ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Kiev'i ele geçirme girişiminin başarısız olmasının ardından Ukrayna'daki "özel askeri operasyonunun" amacının Donbas’ı ele geçirmek olduğunu söylemişti.