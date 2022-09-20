Doğu Kürdistan'da protestolar: 4 ölü, 221 yaralı, en az 250 gözaltı

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Jina Emini’nin “başörtüsünü uygun takmadığı” gerekçe gösterilerek polis tarafından gözaltına alınması sonrası gördüğü işkence nedeniyle hayatını kaybetmesiyle Doğu Kürdistan ve İran'ın birçok kentinde başlayan protestolar devam ediyor.

Hengaw İnsan Hakları Örgütü’nün açıkladığı verilere göre, gösterilerin başladığı; Sine, Meriwan, Seqiz, Bane, Kamyaran, Bijar ve Qurwe şehirlerinde en az 250 kişi gözaltına alındı.

Hengaw, aralarında çocuk ve yaşlıların da olduğu 4 kişinin öldürüldüğünü, 221 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Yaralı protestoculardan 12’sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Dün İran ve Doğu Kürdistan’da 24 şehirde grev, 13 şehirde protestolar düzenlenmişti.

Eylem sonra İran güçleri protestoculara sert şekilde müdahale etti.

13 Eylül’de Tahran’da “usule uygun başörtüsü takmadığı” gerekçesiyle gözaltına alınan Seqiz nüfusuna kayıtlı Jina Emini, Tahran’da polis tarafından gördüğü işkenceyle komaya girmiş, hastanede yaşam savaşını kaybetmişti.

Jina Emini’nin ölümünden sonra protestolar başlamıştı.