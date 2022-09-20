Politika

Doğu Kürdistan'da protestolar: 4 ölü, 221 yaralı, en az 250 gözaltı

Jina Emini'nin gözaltında gördüğü işkence nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine Doğu Kürdistan ve İran'ın çeşitli kentlerinde çıkan protestolarda şimdiye kadar 4 kişi İran güçlerince öldürüldü, 221 kişi yaralandı, en az 250 kişi gözaltına alındı.
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HABER MERKEZİ

Jina Emini’nin “başörtüsünü uygun takmadığı” gerekçe gösterilerek polis tarafından gözaltına alınması sonrası gördüğü işkence nedeniyle hayatını kaybetmesiyle Doğu Kürdistan ve İran'ın birçok kentinde başlayan protestolar devam ediyor. 

Hengaw İnsan Hakları Örgütü’nün açıkladığı verilere göre, gösterilerin başladığı; Sine, Meriwan, Seqiz, Bane, Kamyaran, Bijar ve Qurwe şehirlerinde en az 250 kişi gözaltına alındı.

Hengaw, aralarında çocuk ve yaşlıların da olduğu 4 kişinin öldürüldüğünü, 221 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Yaralı protestoculardan 12’sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Dün İran ve Doğu Kürdistan’da 24 şehirde grev, 13 şehirde protestolar düzenlenmişti.

Eylem sonra İran güçleri protestoculara sert şekilde müdahale etti.

13 Eylül’de Tahran’da “usule uygun başörtüsü takmadığı” gerekçesiyle gözaltına alınan Seqiz nüfusuna kayıtlı Jina Emini, Tahran’da polis tarafından gördüğü işkenceyle komaya girmiş, hastanede yaşam savaşını kaybetmişti.

Jina Emini’nin ölümünden sonra protestolar başlamıştı.

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