Politika

Miçotakis’ten Türkiye yorumu: Isırmak istemiyoruz

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye ile yaşanan gerilimle ilgili “Biz ısırmayı tercih etmiyoruz. Herkes, Yunanistan’la uğraşılmayacağını biliyor” dedi.
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Yunanistan Başbakan Kiryakos Miçotakis
Yunanistan Başbakan Kiryakos Miçotakis
avrupa Yunistan Kiryakos Miçotakis Türkiye gerilim

HABER MERKEZİ

Bugün New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda konuşma yapmaya hazırlanan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis açıklamalarda bulundu.

Sfera isimli radyonun yayınına katılan Miçotakis, “Ankara’nın aşırı saldırgan tutumu iç siyasetle ilgili fakat Yunanistan bu yemi yutmayacaktır” dedi.

“Biz ısırmayı tercih etmiyoruz. Sınırlarımız konusunda çok net olacağız” diyen Miçotakis, “Herkes, Yunanistan’la uğraşılmayacağını biliyor. Diğer tarafta farklılıklarımızı konuşmalı ve anlaşamadığımız konularda anlaştığımızı netleştirmeliyiz ve kavga etmemeliyiz. Gerçekten her gün bu gerilime ve zehre ihtiyacımız var mı” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin saldırganlığı kesinlikle seçim öncesi hamlesi” yorumunu yapan Miçotakis, Türkiye’de yapılan bir ankete dikkat çekerek, “Türk halkının yüzde 63’ü Yunanistan’ı tehdit olarak görmüyor. Biz birlikte yaşamak zorundayız fakat bizi birleştiren şeyler, bizi ayıran şeylerden çok daha fazla” şeklinde konuştu.

Bugün New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bir konuşma yapması bekleniyor.

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