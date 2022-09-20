Kılıçdaroğlu: Bu ülkeyi barıştırmak istiyorum

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Elazığ’da İBB’nin yürüttüğü Elazığ Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaatının temel atma törenine katıldı.

Törende konuşan Kılıçdaroğlu, öteden beri kimlik siyasetine karşı olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

“Buraya geldim, Elazığlı kardeşlerimle kucaklaşmak için geldim. Beni sevmeyebilirler, oy vermeyebilirler ama biz insanız, beraberiz, birlikteyiz. Huzur içinde yaşamak istiyoruz, kucaklaşmak istiyoruz. Geçmişim alışkanlıklarını bir tarafa bırakıp geleceğe güvenle bakmak istiyoruz. Kimlik üzerinden siyasete hep karşıyım, öteden beri karşıyım. Herkesi kimliği kendi şerefidir ve benim başımın üstünde yeri vardır. Herkesin inancına saygılıyım. Hiç kimsenin inancı sorgulanamaz. Ben bunu yapmak istiyorum. Bu ülkeyi barıştırmak istiyorum. Artık kavgadan bıkmadık mı? Birileri bize milliyetçilik dersi veriyor, bize bu dersi vermeye onların hakkı yoktur.”

Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Ne yaparlarsa yapsınlar; beraber, birlikte bu ülkeye adaleti, demokrasiyi getirmek, bu ülkede herkesin karnını doyabileceği bir gelir düzeyini kişilere sağlamak temel görevlerimizden birisidir. Gençler meraklanmayın. Bu okulda güzel, okuyacaksınız. Anılarınız olacak bu okulda. Öğretmenleriniz ile kucaklaşacaksınız, bizler de sizlerle onur, gurur duyacağız. Bizler gelip gidiyoruz ama Türkiye’yi yönetecek olanlar sizlersiniz. Sizler ne kadar iyi eğitim alırsanız Türkiye’nin istikbali o kadar güçlü olacaktır. Gençler, sakın umutsuzluğa kapılmayın. Tek istediğim; umutsuzluğa kapılmayın, umudunuzu büyütün. Kucaklaşın ve Türkiye’nin sorunlarına kilitlenin. Demokrasiyi getirecek olan sizlersiniz."

Kılıçdaroğlu İBB Başkanı İmamoğlu'nun davası öncesi HSK'ya seslenerek, “Size söylenmeyen bir sözü kimin talimatıyla üstlendiniz? Ben sizin meşrebinizi gayet iyi biliyorum. Sizin adaletsizliğinizi de gayet iyi biliyorum” dedi.

Törende konuşan İmamoğlu ise, Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Siz bugün ana muhalefet liderisiniz, yarın bu ülkenin başındasınız. Bugün bu ülkenin başında olan insan, yarın bu ülkenin muhalefeti olacak" ifadelerini kullandı.