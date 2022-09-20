DAİŞ’in ardından 100 bin Ezidi Kürt yurt dışına göç etti

DUHOK (K24)

Duhok merkezli DAİŞ tarafından kaçırılan Ezidi Kürtleri Kurtarma Ofisi, şimdiye kadar yaklaşık 100 bin Ezidi Kürt'ün yurtdışına göç ettiğini açıkladı.

Ezidi Kürtleri Kurtarma Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Sadece 150 bin Ezidi’nin Şengal’e döndüğü bildirildi.

BM tarafından da kabul gören söz konusu kurumun verilerine göre, DAİŞ'in 8 Mart 2014'te Şengal ve çevresine saldırmasının ardından, 550 bin Ezidi’den 360 bini yerinden edildi ve DAİŞ işgalinin sona ermesinden bu yana sadece 150 bin kişi evlerine döndü.

Saldırının ilk gününden bu yana 1293 Ezidi’nin katledildiği bildirilirken, 2 bin 745 çocuğun da kaybolduğu belirtildi.

Verilere göre, Ezidi Kürtlere ait 82 toplu mezar bulunurken, 68 Ezidi Kürt’ün türbesi havaya uçuruldu.

3 bin 548’i kadın ve 2 bin 869’u erkek olmak üzere 6 bin 554 Ezidi Kürt DAİŞ tarafından kaçırılırken, 3 bin 554 kaçırılan Ezidi (1207 kadın, 339 erkek, 1051 kız ve 957 erkek) DAİŞ’ten kurtarıldı.

Söz konusu kurumun verilerine göre, şimdiye kadar 2 bin 717 Ezidi rehine (1273 kadın ve 1444 erkek) DAİŞ’ten kurtarılamadı ve 146 Ezidi’nin cesedi bulundu.