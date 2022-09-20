Politika

BM’den İran’a tepki: Jina Emini’nin öldürülmesi soruşturulmalı

Birleşmiş Milletler (BM), İran’ın başkenti Tahran’da Jina Emini’nin polis tarafından gözaltına alınmasının ardından gördüğü işkence sonucu yaşamını yitirmesini kınadı.
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dünya İran Tahran BM Doğu Kürdistan Rojhilat Jina Emini

ERBİL (K24)

Tahran’da Jina Emini’nin polis tarafından gözaltına alınmasının ardından gördüğü işkence sonucu yaşamını yitirmesine yönelik tepkiler büyüyor.

BM, olayı kınadı ve bağımsız soruşturma yürütülmesi çağrısı yaptı.

Açıklamada, 22 yaşındaki kadının "Başına copla vurulduğu ve kafasının 'sözde ahlak polisi' tarafından araca çarpıldığı yönünde haberler var" denildi.

İranlı yetkililerin, kadının doğal yollarla öldüğü yönündeki açıklaması da hatırlatıldı. "Mahsa Amini'nin trajik ölümü, işkence ve kötü muamele iddiaları, bağımsız bir yetkili makam tarafından derhal, tarafsız ve etkili bir şekilde soruşturulmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İran güvenlik güçlerinin protestoları bastırmak için gerçek mermi kullandığına ve 4 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekildi.

13 Eylül’de Tahran’da “usule uygun başörtüsü takmadığı” gerekçesiyle gözaltına alınan Seqiz nüfusuna kayıtlı Jina Emini, Tahran’da polis tarafından gördüğü işkenceyle komaya girmiş, hastanede yaşam savaşını kaybetmişti.

Jina Emini’nin yaşamını yitirmesiyle başlayan gösteriler devam ediyor.

Kurdpa’da yer alan habere göre, Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Diwandere kentinde gösteriler şiddete dönüşürken, güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu en az 4 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi ise yaralandı.

Diwandere’de yoğun güvenlik önlemleri alınırken, onlarca gösterici tutuklandığı bildirildi.

Rojhilat’ın Seqiz kentinde de gösterilerde silah seslerinin duyulduğu belirtildi.

Protestoların Sine’de de devam ettiği ifade ediliyor.

Protestolarda onlarca yaralının olduğu bildiriliyor.

 

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