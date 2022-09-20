Behmen Qubadi’dan İranlı sanatçılara eleştiri

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Ünlü Kürt yönetmen Behmen Qubadi, Jina Emini’nin gözaltında yaşamını yitirmesiyle yaşananlara sessiz kalan İranlı sanatçıları ve tanınmış isimleri eleştirdi.

Doğu Kürdistanlı (Rojhilat) ünlü yönetmen Behmen Qubadi sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülü mesajda, insanlara yönelik şiddet ve susturma politikası sürerken, sanatçıların sessiz kalmaya haklarının olmadığını belirtti.

Qubadi, “Halkımız bizi büyük sanatçılar yaptı ve şimdi sosyal medyada milyonlarca takipçiniz var. Bu yüzden halka borcunuzu ödeyin” dedi.

Ünlü yönetmen, "İnsanlar şiir yazarak aldanmaz. Cesur olun. Jina'yı kız kardeşin, kızın veya karın olarak düşün. Kalemini al, eleştir ve insanlara yardım et” ifadelerini kullandı.

İranlı ünlü futbolcu Ali Kerimi’yi örnek veren Qubadi, Kerimi’nin Twitter ve Instagram hesaplarından Jina Emini’nin öldürülmesini kınayan paylaşımlar yaptığını belirtti.

Doğu Kürdistan’ın Saqiz kentinden olan 22 yaşındaki Jina Emini, ailesiyle birlikte gittiği Tahran’da ahlak polisi tarafından başörtüsü takmadığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Gözaltında gördüğü işkencelerin ardından hastaneye kaldırılan Emini, yaşamını yitirmişti.

Emini’nin ölümünün ardından Doğu Kürdistan kentleri başta olmak üzere İran’ın birçok kentinde gösteriler düzenlendi.

Gösterilerde 4 kişi yaşamını yitirirken, yüzlerce kişi yaralandı, çok sayıda kişi de gözaltına alındı.