Politika

Nadia Murad, Almanya Dışişleri Bakanı ile görüştü

BM İyi Niyet Elçisi Nadia Murad, Berlin’de Almanya Dışişleri Bakanı ile görüşmekten mutluluk duyduğunu belirtti.
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avrupa Nadia Murad Almanya Ezidi DAİŞ Annalena Baerbock

HABER MERKEZİ

Nobel Barış Ödülü sahibi Ezidi Kürt aktivist Nadia Murad, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Elçisi Nadia Murad, Berlin’de Almanya Dışişleri Bakanı ile görüşmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Murad, “Görüşmemizde birçok konuyu konuştuk. Bunlar arasında DAİŞ savaşçılarını Almanya'da yargılamanın ve yargılamayı uluslararası düzeye taşımanın önemi de var” dedi.

Ezidi insan hakları aktivisti, “Irak'taki Ezidi toplumunun karşılaştığı tüm zorlukları konuştuk ve ayrıca çatışma bölgelerindeki kadınların haklarını vurguladık” ifadelerini kullandı.

DAİŞ’in elinden kurtulan Nadia Murad, Birleşmiş Milletler tarafından iyi niyet elçisi seçilmişti.

 

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