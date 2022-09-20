Hollanda Kralı: İnsanların faturalarını ödeyememesi acı verici

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Hollanda Kralı Willem-Alexander, ülkesinde giderek daha fazla insanın kiralarını, market alışverişlerini, sağlık sigorta primlerini veya enerji faturalarını ödemekte zorlanmasının acı verici olduğunu belirtti.

Hollanda'da yeni yasama dönemi, Kral Willem-Alexander'in geleneksel açılış konuşmasıyla başladı.

Ülkenin idari başkenti Lahey'deki Noordeinde Sarayı'ndan cam faytonuyla halkı selamlayarak Kraliyet Tiyatro Salonu'na gelen Kral Willem-Alexander, aralarında hükümet üyeleri, milletvekilleri ve senatörlerin de olduğu üst düzey topluluğa tahtına oturarak hitap ettiği konuşmasında, Avrupa'daki enerji krizi ve yükselen fiyatlara değindi.

İnsanların kiralarını, market alışverişlerini, sağlık sigortası primlerini veya enerji faturalarını ödemekte zorlanıyor olmasının "acı verici" olduğunu dile getiren Kral Willem-Alexander, ekonominin büyüdüğü, işsizliğin azaldığı bir dönemde yaşam şartları zorlaşan ve yoksullaşan insan sayısının artmasını "tezat ve belirsizliğin zamanımıza hakimiyeti" şeklinde yorumladı.

Orta ve orta-alt gelir düzeyindekilerin durumlarına yardımcı olmak için bütçeden 18 milyar avroluk pay ayrıldığını ifade eden Willem-Alexander, bu rakamın dahi her şeyi karşılamaya yetmeyeceğini vurguladı.

Kamu yayın kuruluşu NOS tarafından bugün yaptırılan Ipsos anketine göre, ülkede siyasete güven son yıllarda, daha önce hiç olmadığı kadar düştü.

ÇİFTÇİLERDEN PROTESTO GİRİŞİMİ

Hollanda'da çiftçiler, merkezi hükümet bütçe planının açıklanacağı gün Lahey'de traktörlerle gösteri yapmaya çalıştı.

Çiftçiler 22 Temmuz'dan bu yana aralıklı olarak hükümetin karbon emisyonunu azaltmaya yönelik kararlarını protesto ediyor.

Polisin acil durum ilan ettiği kente girmeye çalışan çiftçilerin yol kenarlarına bıraktığı traktörler, çekicilerle bölgeden uzaklaştırıldı.