Doğu Kürdistan’daki protestolarda 2 kişi daha öldürüldü

ERBİL (K24)

Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Seqiz kenti nüfusuna kayıtlı 22 yaşındaki Jina Emini’nin İran’ın başkenti Tahran’da polis tarafından gözaltına alınmasının ardından gördüğü işkence sonucu yaşamını yitirmesiyle Doğu Kürdistan ve İran'ın birçok kentinde başlayan protestolar devam ediyor.

Hengaw İnsan Hakları Örgütü’nün açıkladığı verilere göre, gösterilerin başladığı; Sine, Meriwan, Seqiz, Bane, Kamyaran, Bijar ve Qurwe şehirlerinde en az 250 kişi gözaltına alındı.

Hengaw’ın son açıklamasında, Rojhilat’ın Seqiz ve Urmiye kentlerindeki protestolarda iki kişinin İran güçlerince öldürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, Urmiye’de öldürülen Farjad Dervişi’nin 23 yaşında olduğu belirtilirken, Seqiz’de de İran güçlerinin saldırıları sonucu Feridun Mahmudi’nin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Bununla birlikte protesto gösterilerinde öldürülenlerin sayısı 6’ya yükselmiş oldu.

Dün İran ve Doğu Kürdistan’da 24 şehirde grev, 13 şehirde protestolar düzenlenmişti.

İran güçleri protestoculara sert şekilde müdahale etti.

13 Eylül’de Tahran’da “usule uygun başörtüsü takmadığı” gerekçesiyle gözaltına alınan Seqiz nüfusuna kayıtlı Jina Emini, Tahran’da polis tarafından gördüğü işkenceyle komaya girmiş, hastanede yaşam savaşını kaybetmişti.

Jina Emini’nin ölümünden sonra protestolar başlamıştı.