Erdoğan, İsrail Başbakanı Lapid ile bir araya geldi

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu’ndaki hitabının ardından temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan’ın İsrail Başbakanı Yair Lapid ile ikili ilişkileri konuştuğu bildirildi.

Öte yandan Lapid, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile yaklaşan Yahudi bayramları öncesi işgal altında bulunan Batı Şeria'daki son durumu görüştü.

İsrail hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Lapid ile 2. Abdullah, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulunun yapıldığı New York'ta bir araya geldi.

Açıklamada, görüşmenin "İsrail-Ürdün ilişkilerinin geliştirilmesinin ve Başbakan Lapid ile Ürdün Kralı 2. Abdullah arasındaki kişisel bağın sürekli olarak güçlendirilmesinin yeni bir ifadesi" olduğu vurgulandı.

Lapid'in son dönemde işgal altındaki Batı Şeria'da artan gerilime işaret ettiği ve 2. Abdullah ile yaklaşan Yahudi bayramları öncesinde sahadaki durumun yatıştırılması konusunu ele aldığı ifade edildi.

Görüşmede Lapid'in, "İsrail'in eli boş şekilde durmayacağını" ve kendisine yönelik sözde "terörizmin her türlüsüne karşı mücadele edeceğini ve vatandaşlarının güvenliğine zarar verilmesine izin vermeyeceğini" söylediği aktarıldı.

İki lider arasındaki görüşmenin, Kral 2. Abdullah'ın Amman'daki sarayında bir araya geldikleri Temmuz 2022'den bu yana gerçekleştirdikleri ikinci buluşma olduğuna dikkat çekildi.