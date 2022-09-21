Politika

Sadr’a tepki: Bir peygamberi dahi aday göstersek kabul etmez

Ulusal Hikmet Hareketi, Irak Başbakanlığına bir peygamberi dahi aday gösterseler, Sadr Hareketi’nin kabul etmeyeceğini bildirdi.
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Irak Irak Sadr Hareketi Ammar el-Hekim

HABER MERKEZİ

Basına açıklamalarda bulunan Ammar el-Hekim liderliğindeki Ulusal Hikmet Hareketi üyesi Fehd Cuburi, “Başbakanlığa bir peygamberi dahi aday göstersek, Sadr Hareketi tarafından reddedilecek” ifadesini kullandı.

Sadr Hareketi’ni kızdıracak bir girişimde bulunmadıklarını belirten Cuburi, “Ancak şu kesin, 100 aday da göstersek Sadr Hareketi kabul etmeyecektir” dedi.

Irak’ta İmam Hüseyin’in Kırkı törenleri dolayısıyla ara verilen görüşmelere yeniden başlaması bekleniyor.

Irak’ta yapılan genel seçimlerin üzerinden yaklaşık 1 yıl geçmesine rağmen taraflar halen yeni hükümeti kurma konusunda anlaşamadı.

Seçimi birinci sırada tamamlayan ve hükümeti kurma çabalarında başarılı olamayan Sadr Hareketi’nin tüm milletvekilleri istifa etmişti.

Sadr Hareketi, diğer Şii tarafların oluşturduğu Koordinasyon Çerçevesi’nin başbakan adayı Muhammed Şiya Sudani’ye sert bir şekilde karşı çıktı.

Sadr yanlıları Irak Parlamentosu’na girerek greve başlamış, protestolar silahlı çatışmaya dönüşmüştü. Olaylarda çok sayıda ölen ve yaralanan oldu.

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