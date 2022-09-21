Yunanistan’dan Erdoğan’ın açıklamalarına sert yanıt

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın New York’ta BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmaya Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’tan sert yanıt geldi.

New York’ta bulunan Nikos Dendias, “Mülteciliği bir araç olarak kullanan ve on binlerce yaşamı riske atan bir ülke, gerçekliği 10 gün önce yalanlanan bir veriyle Yunanistan’ı insanlık suçu işlemekle itham etmeye geldi” dedi.

Dendias, “Bu ülke doğrudan savaşla tehdit ediyor, Yunanistan’ın Ege’deki adalardaki egemenliğini tehdit ediyor ve buraya gelip dostane komşuluk ilişkilerinden bahsediyor” dedi. Yunan bakan, “Burada Türkiye’ye vereceğimiz yanıt, uluslararası yasalara saygı duymaları ve bir an önce mantık çerçevesine dönmelerini istemektir” ifadesini kullandı.

Dendias, Yunanistan’daki Müslümanlara ayrımcılık uygulandığına dair iddialara da yanıt vererek, “İstanbul’da bir dönem sayıları 100 bini geçen Rum topluluğunun bugün nasıl 5 binin altına düştüğünü anlatmalarını ve buna yanıt vermelerini istiyoruz” dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yapan Erdoğan, “Yunanistan'ın Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de göçmenlere yönelik zulümlerinin artığını görüyoruz. Geçen hafta 9 aylık Asım bebek, 4 yaşındaki Abdülvaham ve ailesi, Yunan sahil güvenlik güçlerinin botlarını batırması sonucu hayatını kaybetmiştir” demişti.

2015 yılının Eylül ayında Ege Denizi’nden Avrupa’ya gitmek isterken boğulan ve ölümüyle dünyada yankı uyandıran Kobanili bir ailenin çocuğu olan 3 yaşındaki Alan Kurdi’yi anımsatan Erdoğan, “Biz Aylan bebeklerin cesetleri kıyılara vurmasın diye çırpınırken, Yunanistan hukuksuz, pervasız geri itmeleriyle Ege'yi mülteci mezarlığına çevirmektedir” ifadelerini kullanmıştı.