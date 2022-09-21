Putin kısmi seferberlik ilan etti

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki 4 ayrılıkçı bölgenin, Rusya'ya katılması için referandum kararı almasının ardından, ulusa seslendi.

Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını desteklediklerini açıklayan Putin, kısmi askeri seferberlik ilan etti. Kısmi askeri seferberlik ilanı bugünden itibaren geçerli olacak.

Putin, "Sadece şu anda yedekte bulunan ve her şeyden önce orduda görev yapmış, belirli askeri uzmanlıklara ve deneyime sahip olan vatandaşlar, kısmi seferberlik çağrısına tabi olacaktır. Askeri göreve çağrılanlar, birliklere gönderilmeden önce özel askeri harekat deneyimi dikkate alınarak mutlaka ek askeri eğitimden geçecek" dedi.

Seferberlik kapsamında özel askeri harekata katılan kişilerin ödeme ve sözleşmeli asker statüsü alacağını belirten Putin, kısmı seferberlik kararının bugünkü duruma uygun olduğunu söyledi.

Putin, bugün Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma ile üst kanadı Federasyon Konseyi'ne kısmi seferberlik önlemleri hakkında resmi olarak bilgilendirme yapılacağını kaydetti.

Putin, Ukrayna'nın Donbas, Zaporijya ve Kherson bölgelerinin bağımsızlık kararlarını desteklediklerini söyledi.

Batılı ülkelerin Ukrayna'da barışçıl çözüm istemediğini savunan Putin, "Toprak bütünlüğümüz tehdit edilirse Rusya mevcut tüm yolları kullanacak, bu bir blöf değil" dedi.

Putin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Batı Rusya ve Ukrayna arasında barış istemiyor. Ukrayna halkını ölüme göndermeye çalıştılar. Batı bize nükleer şantaj yapmaya çalıştı. Toprak bütünlüğümüzü korumak için her türlü silahı kullanırız. Karşılık vermek için çok fazla silahımız var, bu bir blöf değil."

Rusya Devlet Başkanı ayrıca ilerleyen zamanlarda silah üretimini artıracaklarını aktardı.

Putin'in seferberlik ilanı, ülkede paniğe yol açtı. Ülkeden çıkış yapmak isteyen Ruslar havalimanlarına akın edince uçaklarda bilet bulmak zorlaştı. Uçak bileti fiyatları 5'e katlandı.

"300 BİN YEDEK ASKER ÇAĞRILACAK"

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, kısmi seferberlik kapsamında toplam 300 bin yedek askerin çağrılacağını söyledi.

Şoygu, ayrıca Ukrayna’daki savaşta 5 bin 937 Rus askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi.