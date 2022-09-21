Politika

Başkan Barzani’den İslam alimlerinin rolüne övgü

Başkan Barzani, Kürdistan İslam alimlerinin, mücadele ve devrim döneminde halkın uyanışında etkin rolleri olduğunu vurguladı.
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kürdistan Başkan Barzani Kürdistan İslam Alimleri Birliği kuruluş yıldönümü mesaj

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Kürdistan İslam Alimleri Birliği’nin 52’nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Barzani, “Kürdistan İslam Alimleri Birliği’nin 52’nci kuruluş yıldönümü vesilesiyle Birliğin Başkanı, Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri ile kutsal dinimizin tüm hocalarını en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

Kürdistan İslam Alimleri Birliği’nin kuruluşunun önemine değinen Başkan Barzani,“Kürdistan İslam Alimleri Birliği’nin Ölümsüz Barzani tarafından kurulması, din hocalarının devrim ve mücadeledeki rollerinin güçlendirilmesi yönünde atılmış önemli bir adımdı” ifadelerini kullandı.

İslam alimlerinin milli bilincin gelişmesindeki rolüne vurgu yapan Başkan Barzani, “Kürdistan İslam alimlerinin milletimizin tarihinde boyun eğmeme fikrinin gelişmesinde etkin ve belirgin fedakarlığı ve rolü vardı. Kuşkusuz bu rol bugün de gelecekte de önemli ve etkin kalacaktır” dedi.

Başkan Barzani, mesajının sonunda tüm Kürdistan İslam alimleri ve hocalarına başarılar diledi.

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