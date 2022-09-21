Fed etkisi: Dolar/TL tarihi zirveye yakın

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Dolar/TL, 18,31'e yükselerek 18,36'lık tarihi zirvesine yaklaştı. Euro ise 18,16 liraya geriledi.

Küresel piyasalar ağırlıklı olarak Fed'den bu akşam 75 baz puanlık faiz artışı bekliyor. Para piyasasında küçük de olsa Fed'in 100 baz puanlık faiz artışına gidebileceği beklentisi var.

ABD'de enflasyon ağustos ayında yüzde 8,3'le beklentilerin üzerinde gelmişti. Söz konusu gelişme sonrası küresel piyasalarda Fed'den agresif faiz artışı beklentisi oluştu.