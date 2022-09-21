Jina Emini protestoları: Rojhilat’ta 3 kişi daha öldürüldü

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Rojhilat’ın Seqiz kenti nüfusuna kayıtlı 22 yaşındaki Jina Emini’nin İran’ın başkenti Tahran’da polis tarafından gözaltına alınmasının ardından gördüğü işkence sonucu yaşamını yitirmesiyle Rojhilat ve İran'ın birçok kentinde başlayan protestolar devam ediyor.

Rojhilat’ın Urmiye, Mahabad ve Piranşar kentlerinde devam eden protestolarda 3 kişinin daha İran güçlerinin doğrudan açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Dün (20 Eylül) protestolarda yaralanan Hacer Abbasi adlı 65 yaşındaki kadın hayatını kaydederken, Urmiye’de Ferhad Dervişi adlı 23 yaşındaki genç ve Piranşar’da 16 yaşındaki Zekeriya Xeyal da İran güçlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi.

Sine Valisi İsmail Zari Kuşa, 3 kişinin ölümünü doğruladı ancak söz konusu kişilerin ölümüne sebep olan silahların İran güvenlik güçlerinde olmadığı iddiasında bulundu.

İran medyasında geçen habere göre, İran’ın Kirman kentinde de bir kadın devlet güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Hengaw İnsan Hakları Örgütü’nün açıkladığı verilere göre, gösterilerin başladığı; Sine, Meriwan, Seqiz, Bane, Kamyaran, Bijar ve Qurwe şehirlerinde en az 250 kişi gözaltına alındı.

Dün ve önceki gün Rojhilat ve İran’da 24 şehirde grev, 13 şehirde protestolar düzenlenmişti.

İran güçleri protestoculara sert şekilde müdahale etti.

13 Eylül’de Tahran’da “usule uygun başörtüsü takmadığı” gerekçesiyle gözaltına alınan Seqiz nüfusuna kayıtlı Jina Emini, Tahran’da polis tarafından gördüğü işkenceyle komaya girmiş, hastanede yaşam savaşını kaybetmişti. Polis, Emini’nin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini açıklamasında bulunmuş, Emini’nin ailesi bu iddiayı reddetmişti.

Jina Emini’nin ölümünden sonra protestolar başlamıştı.