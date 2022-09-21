Politika

Başbakan’dan İslam Alimleri Birliği’ne kutlama mesajı

Başbakan Mesrur Barzani, 52’nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Kürdistan İslam Alimleri Birliği’ni kutladı.
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kürdistan Başbakan Mesrur Barzani Kürdistan İslam Alimleri Birliği kutlama mesajı

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan İslam Alimleri Birliği’nin 52’nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

52’nci kuruluş yıldönümü vesilesiyle Birliğin yöneticileri ve üyelerini ile din hocalarını kutlayan Başbakan, İslam alimlerinin Kürdistan’da hoşgörü ve barışçıl birlikte yaşama kültürünün gelişmesindeki rolüne övgüde bulundu.

Başbakan, şunları kaydetti:

Halkımızın önderi Ölümsüz Barzani’nin (Mele Mustafa Barzani) önerisi ve öncülüğünde kurulan Kürdistan İslam Alimleri Birliği’nin, Kürdistan’da milli bilinç, barış içinde birlikte yaşam, radikalizmin reddi ve radikal düşüncelerle mücadele konularındaki etkin ve belirgin rolünün devamını diliyorum.”

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