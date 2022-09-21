İngiltere: Ukrayna savaşı kazanıyor, gerçeği gizleyemezler

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Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ulusa sesleniş konuşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Putin'in nüfusunun bir kısmını harekete geçirmeme sözünü tutmaması ve Ukrayna'nın bazı bölgelerini yasa dışı ilhak etmesi, planının başarısızlığa uğruyor olduğunun itirafıdır" ifadesini kullandı.

Putin ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, on binlerce vatandaşını gerekli donanımlara sahip olmadan feci şekilde ölüme gönderdiğini vurgulayan Wallace, "Hiçbir tehdit ve propaganda, Ukrayna'nın bu savaşı kazanıyor olduğu, uluslararası toplumun birleştiği ve Rusya'nın küresel bir parya haline geldiği gerçeğini gizleyemez" değerlendirmesinde bulundu.

PUTİN KISMİ SEFERBERLİK İLAN ETTİ

Rusya Devlet Başkanı Putin, tüm devlet kanallarından yayımlanan ulusal sesleniş konuşmasında, Ukrayna’daki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Putin, Donbas, Zaporijya ve Kherson bölgelerinin bağımsızlık kararlarını desteklediklerini belirterek kısmi seferberlik ilan etmişti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da kısmi seferberlik kapsamında toplam 300 bin yedek askerin çağrılacağını açıklamıştı.