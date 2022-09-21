Başkan Barzani, Parlamento Başkanı’yla anayasanın yazımını görüştü

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Parlamentosu Başkanı Rewaz Fayeq ile bir araya geldi.

Kürdistan Bölgesi Anayasası’nın yazımının ele alındığı görüşmede, bu konuda gerekli koşulların yanı sıra, siyasi taraflar ve bileşenler arasında uzlaşı sağlanması gerektiği belirtildi.

Başkan Barzani, anayasanın yazımıyla ilgili şartların en kısa sürede sağlanması ve siyasi tarafların bu konuda atacakları adımlara yönelik desteğini ifade etti.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) arasında yapılan 6 Temmuz’da gerçekleştirilen toplantı sonrası yapılan açıklamada, “İki taraf, Kürdistan Bölgesi Anayasası’nın yazılması gerektiğinde mutabık kaldı. Bu amaçla yasal hazırlıklara başlanmalıdır” ifadeleri kullanılmıştı.