Politika

Kürdistan Bölgesi ile ABD arasında mutabakat zaptı imzalandı

Peşmerge Bakanlığı ile ABD Savunma Bakanlığı arasında mutabakat zaptı imzalandı.
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kürdistan Neçirvan Barzani Mesrur Barzani Peşmerge Bakanlığı mutabakat zaptı Celeste Wallander DAİŞ ABD

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi ile ABD arasında, Peşmerge’yle işbirliği konusunda bir mutabakat zaptı imzalandı.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani’nin katılımıyla ABD Savunma Bakanlığı ile Peşmerge Bakanlığı arasında bir mutabakat zaptı imzalandı.

Mutabakat zaptına imzaları ABD Savunma Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Celeste Wallander ve Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail attı.

Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Neçirvan Barzani, ABD’nin terörle mücadelede Kürdistan Bölgesi ve Irak’a verdiği desteği memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Söz konusu mutabakat zaptı, Peşmerge’ye destek, askeri ve güvenlik işbirliğini içeriyor.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’ndan mutabakat zaptının imzalanmasıyla ilgili yapılan açıklamada, iki bakanlık arasında ilk mutabakat zaptının 2016 yılında imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, “Bu anlaşma ile ABD, Irak güvenlik güçlerinin bir parçası olarak DAİŞ'i yenme operasyonlarında Peşmerge güçlerinin rolünü ve katılımını destekleme taahhüdünü yineler” denildi.

Mutabakat zaptında temel kurumsal reform alanında kaydedilen ilerlemenin vurgulandığı kaydedilirken, Peşmerge İşleri Bakanlığı'nın güçlerini daha da profesyonelleştirmeyi amaçlayan daha fazla reform yapma taahhüdünü de içerdiği belirtildi.

Açıklamada, “ABD, güçlü, istikrarlı ve egemen bir Irak inşa ederken Kürdistan Bölgesi halkı da dahil olmak üzere Irak halkının yanındadır” denildi.

 

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