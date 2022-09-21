Cizre Belediyespor Balkan Kupası şampiyonu oldu

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Voleybol Erkekler Balkan Kupası ikinci maçında Cizre Belediyespor, Kosova'nın KV Peja takımını 3-0 yendi.

Cizre Belediyespor, bu sonuçla Balkan Kupası şampiyonu olarak Türkiye'yi Challenge Kupası'nda temsil etmeye hak kazandı.​​​​​​​

Voleybol Erkekler Balkan Kupası’nda Türkiye'yi temsil eden Cizre Belediyespor dün, Moldova'nın DOR Chisina takımını 3-0 yenmişti.

Öte yandan K24’e konuşan Cizre Belediyespor Teknik Direktörü Ceng Yılmaz, turnuvadaki başarılarından ötürü mutlu olduklarını söyledi.

Yılmaz, “İlk kez Cizre’deki bir spor takımı, uluslararası bir müsabakada kupa kazandı” dedi.