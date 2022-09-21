Diyarbakır’da ‘Karpuz Festivali’ gerçekleşti
DİYARBAKIR (K24)
Diyarbakır karpuzunun tanıtılması amacıyla bu yıl 12’ncisi düzenlenen karpuz festivali, Dağkapı Meydanında gerçekleşti.
Etkinlikler, Keçi Burcu’ndan Dağkapı Meydanına yapılan festival kortej yürüyüşü ile başladı.
Dağkapı Meydanı'ndaki etkinliklerde lise öğrencileri arasında karpuz yeme, 5-7 yaş grubu çocuklara yönelik karpuz yuvarlama yarışması yapıldı.
Festivaldeki tüm yarışmalarda kazananlara çeşitli hediyeler verildi.
Festival kapsamında ayrıca 19.30'da Diyarbakır Hipodromu'nda "Diyarbakır Karpuzu Özel Koşusu" yapılacak.
Diyarbakır’da düzenlenen Karpuz Festivali’nde hızlı karpuz yeme yarışması pic.twitter.com/R7gKEeVsl8— Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) September 21, 2022