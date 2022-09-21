Yaşam

Diyarbakır’da ‘Karpuz Festivali’ gerçekleşti

Diyarbakır’da “12. Karpuz Festivali" gerçekleşti. Etkinlik Keçi Burcu'ndan Dağkapı Meydanı'na yapılan festival kortej yürüyüşü ile başladı.
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kürdistan Diyarbakır Karpuz Festivali

DİYARBAKIR (K24)

Diyarbakır karpuzunun tanıtılması amacıyla bu yıl 12’ncisi düzenlenen karpuz festivali, Dağkapı Meydanında gerçekleşti.

Etkinlikler, Keçi Burcu’ndan Dağkapı Meydanına yapılan festival kortej yürüyüşü ile başladı.

Dağkapı Meydanı'ndaki etkinliklerde lise öğrencileri arasında karpuz yeme, 5-7 yaş grubu çocuklara yönelik karpuz yuvarlama yarışması yapıldı.

karpuz

Festivaldeki tüm yarışmalarda kazananlara çeşitli hediyeler verildi.

Festival kapsamında ayrıca 19.30'da Diyarbakır Hipodromu'nda "Diyarbakır Karpuzu Özel Koşusu" yapılacak.

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