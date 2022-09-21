NATO: Savaş, Putin’in planladığı gibi gitmiyor

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

"Putin, Ukrayna konusunda yanlış hesap yaptı. Putin büyük bir hata yaptı" diyen Stoltenberg, "Putin'in açıklamaları savaşın onun planladığı gibi gitmediğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"NATO PUTİN GİBİ TEHLİKELİ, SORUMSUZ NÜKLEER SÖYLEME GİRMEYECEK"

Stoltenberg, "Putin'in nükleer söylemi tehlikeli ve sorumsuz. Nükleer savaşı kazanamaz" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"NATO Putin gibi tehlikeli, sorumsuz nükleer söyleme girmeyecek. NATO, Putin ile mücadele için uzun bir sürece hazırlanmalı. NATO, Moskova'nın nükleer silah kullanımı ile ilgili yanlış anlaşılma olup olmadığından emin olacak."

NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya eşi görülmemiş destek verdiğinin alını çizen NATO Genel Sekreteri, "Rus ordusundaysa teçhizat, komuta ve kontrol yetersiz. Ukrayna savaşının müzakere masasında sona ereceğini umut ediyorum. Ama Kiev'in kabul edilebilir bir sonuca ulaşması lazım" dedi.

ZELENSKIY: RUSYA'NIN NÜKLEER SİLAH KULLANACAĞINA İNANMIYORUM

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Rusya'nın nükleer silah kullanacağına inanmıyorum. Batı Putin'in şantajına kanmasın" açıklamasını yapmıştı.

PUTİN SEFERBERLİK İLAN ETTİ

Rusya’da bugün itibarıyla kısmi seferberlik ilan edilmişti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, kısmi seferberlik kapsamında toplam 300 bin yedek askerin göreve çağrılacağını söylemişti.