Başbakan, Uluslararası Koalisyon Genel Komutanı ile bir araya geldi

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Irak ve Suriye’deki Uluslararası Koalisyon Güçleri Genel Komutanı General Matthew McFarlane’i kabul etti.

Görüşmede Irak ve bölgedeki son gelişmeler ele alınırken, terörle mücadelede Peşmerge güçlerine desteğin devam etmesi ve DAİŞ tehdidi masaya yatırıldı.

İlişkileri geliştirmenin önemine vurgu yapılan görüşmede, Irak'ta güvenlik ve istikrarı korumak için Peşmerge ve Irak ordusu ile koalisyon güçleriyle arasındaki koordinasyonun öneminin altı çizildi.