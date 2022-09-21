Biden'dan Putin'e: Kimse Rusya’yı tehdit etmiyor

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ABD Başkanı Joe Biden, New York’taki Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'nda konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Kimse Rusya'yı tehdit etmiyor.

Bu savaş Ukrayna'nın varoluş hakkını ortadan kaldırmak için. Kim olursanız olun, bu sizin kanınızı dondurmalı.

ABD, Ukrayna'ya muazzam bir yardım sağladı. 25 milyar dolardan fazla bir destek söz konusu.

Bugün 40'tan fazla ülke, Ukrayna kendini savunabilsin diye milyarlarca dolar katkıda bulundu.

Başka bir ülkenin toprağını işgal etmenin mazereti olamaz.

ABD bu savaşın adil bir şekilde bitmesini istiyor. Bir ülkenin toprağını güçle alamazsınız, bu hepimizin ortaklaştığı bir şart.

ABD de bu savaşın bitmesini istiyor, tabii kendi kabul edeceğimiz şartlarda.

Demokrasilerle otokrasiler arasında bir mücadele söz konusu. ABD demokrasiyi konumak konusunda kararlı. Çünkü demokrasi bizim en önemli aracımız.

Rusya'nın saldırganlığına karşı durmayı sürdüreceğiz.

Şiddetin ve savaşın, ülkelerin sınırlarının genişletilmesi için kullanılmasını reddediyorum. Küresel korku politikalarını reddediyorum.

Şu anda bu kurumun (BM) daha kapsayıcı olma vakti geldi. Böylece dünyanın ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verebiliriz.

ABD, kalıcı ve kalıcı olmayan BMGK üyelerinin sayısının artmasını öneriyor."