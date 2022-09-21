Fed faiz kararını açıkladı

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Fed, politika faizini 75 baz puan artırdı.

Karar metninde önümüzdeki toplantılarda faiz artışlarının devam etmesinin uygun olacağı yönündeki yönlendirme yeniden kullanıldı.

Genel beklenti, ABD Merkez Bankası'nın politika faizini 3. ayda da 75 baz puan artırması yönündeydi. Diğer taraftan, piyasalarda 100 baz puanlık artış beklentisi yüzde 20 olarak fiyatlanmıştı.

Bu, 1980'li yıllardaki Paul Volcker döneminden beri en agresif sıkılaşma döngüsü oldu.

Öte yandan Bloomberg HT'de yer alan haberdeki ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre, Ağustos’ta enflasyon yıllık yüzde 8,5'ten yüzde 8,3'e gerilemiş ve aylık olarak yüzde 0,1 artmıştı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini, yıllık enflasyonun yüzde 8,1 olması, aylık ise yüzde 0,1 düşmesi yönündeydi. Bu durum Fed'den yüksek montanlı faiz artış beklentilerini de güçlendirmişti.