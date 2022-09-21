Politika

Jina Emini’nin öldürülmesi | Bülent Arınç: İnsanlık onuruyla bağdaşmıyor

Doğu Kürdistanlı Jina Emini’nin İran güçlerince öldürülmesine ve ardından başlayan protestolara sert müdahale edilmesine tepki gösteren Arınç, “Uygulanan baskı ve zulüm ile yok sayılması ne insanlık onuruyla ne de hukuk ile bağdaşmaz” dedi.
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türkiye Doğu Kürdistan Rojhilat Jina Emini İşkence İran Tahran Bülent Arınç

HABER MERKEZİ

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı, AK Partili Bülent Arınç, Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Seqiz kenti nüfusuna kayıtlı 22 yaşındaki Jina Emini’nin İran’ın başkenti Tahran’da polis tarafından gözaltına alınmasının ardından gördüğü işkence sonucu yaşamını yitirmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Twitter hesabından değerlendirmelerde bulunan Arınç, “İran'da, ahlâk polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra gördüğü kötü muamele sonucu hayatını yitiren Mahsa Amini'nin ailesinin ve İran halkının acısını paylaşıyorum” dedi.

“Amini'nin vefatı sonrası başlayan ve #IranProtests olarak adlandırılan olayları yakından takip ediyorum” diyen Bülent Arınç, sözlerine şöyle devam etti:

“Kişisel hak ve özgürlüklerin, devlet mekanizmasının ele geçirilmesi vesilesiyle uygulanan baskı ve zulüm ile yok sayılması ne insanlık onuruyla ne de hukuk ile bağdaşmaz.”

AK Partili Arınç, “Hiç kimse inancı, kimliği ve hayat tarzı sebebiyle ötekileştirilemez, yargılanamaz, cezaya tabi tutulamaz. Aksi anlayış derhal terk edilmelidir” ifadelerini kullandı.

Hengaw İnsan Hakları Örgütü’nün açıkladığı verilere göre, gösterilerin başladığı; Sine, Meriwan, Seqiz, Bane, Kamyaran, Bijar ve Qurwe şehirlerinde en az 250 kişi gözaltına alındı.

Dün ve önceki gün Rojhilat ve İran’da 24 şehirde grev, 13 şehirde protestolar düzenlenmişti.

İran güçleri protestoculara sert şekilde müdahale etti.

Söz konusu protestolarda 10’un üzerinde kişi öldürüldü.

13 Eylül’de Tahran’da “usule uygun başörtüsü takmadığı” gerekçesiyle gözaltına alınan Seqiz nüfusuna kayıtlı Jina Emini, Tahran’da polis tarafından gördüğü işkenceyle komaya girmiş, hastanede yaşam savaşını kaybetmişti. Polis, Emini’nin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini açıklamasında bulunmuş, Emini’nin ailesi bu iddiayı reddetmişti.

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